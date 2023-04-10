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Dünya BM'deki toplantıda Rusya ve ABD kavgası
Dünya

BM'deki toplantıda Rusya ve ABD kavgası

Yeniakit Publisher
2023-04-10 21:59:00 -
BM'deki toplantıda Rusya ve ABD kavgası

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) silah ihracatı ihlalleri toplantısında, Rusya ve ABD arasında ağız dalaşı yaşandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Rusya tarafından düzenlenen "Silah İhracatına İlişkin İhlaller" konulu BMGK toplantısında söz aldı.

Düzensiz ve yasa dışı silah ticaretinin uluslararası toplum için önemli bir sorun olmaya devam ettiğinin altını çizen Nakamitsu, bunun silahlı çatışma, terör ve suçu teşvik etmekle beraber tüm bölgeleri istikrarsızlaştırabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Batılı ülkelerin sözde "sorumlu" davranışı teşvik ettiğini ancak Ukrayna'da ortaya çıkardıkları krizin bunun tam aksini gösterdiğini savundu.

ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sağlamasının büyük riskleri beraberinde getirdiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Nebenzia, BMGK'nın görevinin bu sorunları ele almak olduğunu belirtti.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise Rusya'nın "dezenformasyon" yaymaya çalıştığını, bugünkü toplantının ise Rusya'nın "komşusunu yasa dışı işgal girişimini" örtme teşebbüsü olduğunu dile getirdi.
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Wood, Ukrayna'daki sorunun "silah ihracatına" ilişkin bir konu olmadığını belirterek, "Ukrayna işgal edildi. Bu nedenle BM Şartı uyarınca kendini savunma hakkına sahip. Aynı şekilde uluslararası toplumun da Ukrayna'nın savunmasına katkı sağlama hakkı bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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