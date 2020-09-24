  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'de koronavirüs kavgası: Hepinize yazıklar olsun
Dünya

BM'de koronavirüs kavgası: Hepinize yazıklar olsun

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert bir kavgaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:26:00 -
BM'de koronavirüs kavgası: Hepinize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin koronavirüs salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturumda, ABD ve Çin arasında virüs kavgası yaşandı.

"Hepinize yazıklar olsun"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Rusya ve Çin dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, Hepinize yazıklar olsun, bugünkü konuşmalardan tiksindim diyerek tepki gösterdi.

Craft, şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ABD'nin doğru olanı yapacağını söyledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün Craft'a cevaben ABD'yi siyasi virüs, bilgi kirliliği saçmak ve bölünme oluşturmakla suçladı.

Cang, ABD'nin dünya için birçok sorun çıkardığını koronavirüs nedeniyle Çin'i suçlamak yerine kendi başarısızlğını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok
Dünya

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Türkiye ile ilgili skandal çıkışlarıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya son seçim anketinden kötü haber geldi. 11 Ekim'de yapıl..
Yüzlerce ev karantinaya alındı! Koronavirüsün hortladığı kentte her iki kişiden biri pozitif
Korona Virüs

Yüzlerce ev karantinaya alındı! Koronavirüsün hortladığı kentte her iki kişiden biri pozitif

Türkiye kararlı bir şekilde koronavirüsle mücadelesini sürdürürken bir kentimiz alarm veriyor. 2 ay öncesine göre vaka sayılarının ikiye kat..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı