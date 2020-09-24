BM'de koronavirüs kavgası: Hepinize yazıklar olsun
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert bir kavgaya neden oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin koronavirüs salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturumda, ABD ve Çin arasında virüs kavgası yaşandı.
"Hepinize yazıklar olsun"
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Rusya ve Çin dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, Hepinize yazıklar olsun, bugünkü konuşmalardan tiksindim diyerek tepki gösterdi.
Craft, şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ABD'nin doğru olanı yapacağını söyledi.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün Craft'a cevaben ABD'yi siyasi virüs, bilgi kirliliği saçmak ve bölünme oluşturmakla suçladı.
Cang, ABD'nin dünya için birçok sorun çıkardığını koronavirüs nedeniyle Çin'i suçlamak yerine kendi başarısızlğını düşünmesi gerektiğini söyledi.