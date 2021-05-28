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Dünya BM'de kabul edildi! İsrail’in hak ihlallerini uluslararası komisyon soruşturacak
Dünya

BM'de kabul edildi! İsrail’in hak ihlallerini uluslararası komisyon soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:08:00 -
BM'de kabul edildi! İsrail’in hak ihlallerini uluslararası komisyon soruşturacak

Öte yandan; BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, insan hakları çerçevesine dayanan kararlı bir uluslararası eylem olmaksızın İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmeyeceğine dair ellerinde yeteri kadar delil ve rapor olduğunu belirtti.

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