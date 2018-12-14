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BMC’nin hedefi devler ligi

‘Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi’ panelinde konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 14:51
BMC’nin hedefi devler ligi

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, bu yıl ciroda 1 milyar dolar sınırını zorlayacaklarını söyledi.

Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde gerçekleştirilen ‘Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi’ Panelinde konuşan Sancak, “Savunma Sanayii Başkanlığımızın bizi yarıştırdığı ihalelerden de 6 milyar avroya yakın kontratımız var. 2019’da bu şirket diğer vakıf şirketleri gibi dünya savunma sanayisi liginde ilk 100’e girecek ve onları orada yalnız bırakmayacak” dedi.

Yeni teknolojilerden korkmadıklarını dile getiren Sancak, “ASELSAN gibi bir dev var yanımızda, sıkıştığımız her yerde stratejik partnerimiz. İnsansız kara araçları konusunda da öyle Yunanistan’la değil, ABD’yle yarışacak teknolojileri geliştireceğiz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:51
  1. Ethem Sancak
  2. ASELSAN
  3. BMC
  4. Savunma Sanayii Başkanlığı

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