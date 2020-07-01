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BM: Yemen'e yardım için taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:39:49 -
BM: Yemen'e yardım için taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen konferansında bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların sadece yüzde 40'ının yerine getirildiğini duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yayımlanan raporda, "Yaklaşık bir ay önce uluslararası donörlerin Yemen'e insani yardım kapsamında söz verdiği 1,35 milyar doların bugüne kadar sadece 558 milyon doları (yüzde 40'ı) ödendi." bilgisi paylaşıldı.

Yemen'de insani ihtiyaçlar artarak devam ederken bir yandan da yardım fonlarının tükendiğine işaret edilen raporda, "Bağışçılar sözlerini hemen yerine getirmezse Yemen'deki yardımlar tükenmek üzere. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin hala insani yardıma ve korunmaya ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Yemen'in 2020'de insani yardımlar için 3,2 milyar dolardan daha fazlasına ihtiyacı olduğu aktarıldı.

BM'nin, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için haziran ayının başında düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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