BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Cevf'teki saldırıya şeffaf soruşturma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde sivillerin öldürüldüğü saldırıya ilişkin acil bir şekilde şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, "Cevf vilayetinde meydana gelen ve çocuklar dahil olmak üzere sivillerin öldüğü saldırıyı kınıyorum. Bu konuda acil bir şekilde şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çatışmadaki tüm tarafların uluslararası hukuka uyma zorunluluğunu hatırlatan Griffiths, "Ülkenin tamamında tarafları dahil eden bir anlaşma üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yemen, bitmeyen bir savaştan çok barışı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında dün çoğunluğu kadın ve çocuk 20 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.