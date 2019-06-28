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“BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin dediği oluyor” Maddeye tapan zalim bir dünyada yaşıyoruz

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, yeni dünya düzeninin nasıl işlediğine ilişkin yazdığı makalede, ABD’nin dünyayı kan gölüne çeviren rolüne işaret etti. Karaman, “Beklentiler ve İmkanlar” başlıklı makalesinde “Maddeye tapan, daha çok kazanmayı ve en zengin, maddi bakımdan en güçlü olmayı bütün ulvî ve insanî amaçların önüne geçirmiş bulunan bir zalim dünya düzeni içinde yaşıyoruz.” diye yazdı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:50
“BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin dediği oluyor” Maddeye tapan zalim bir dünyada yaşıyoruz

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Müslümanların durum ve şartlarını irdeleyen yazılarıyla sık sık gündeme gelen İlahiyatçı Profesör Hayrettin Karaman, kaleme aldığı bugünkü makalesinde mevcut dünya düzeninin sorunlarına değindi. Profesör Karaman yazısında, “Semirmekte olan Çin ve Rusya ile sözde dünya düzeninde söz sahibi olan, olmaya çalışan AB de şimdilik ABD’ye dur diyemiyorlar, BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin dediği oluyor, istemediği olamıyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya düzeninin patronu şimdilik ABD

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Yenişafak’taki köşesinde şu tespitlere yer verdi:

“Maddeye tapan, daha çok kazanmayı ve en zengin, maddi bakımdan en güçlü olmayı bütün ulvî ve insanî amaçların önüne geçirmiş bulunan bir zalim dünya düzeni içinde yaşıyoruz.
Bu dünya düzeninin patronunun şimdilik ABD (daha doğrusu bu ülkedeki birkaç büyük şirket) olduğu anlaşılıyor.
Bütün dünyaya hükmeden parası, en güçlü diye övündüğü silahlı kuvvetleri, menfaat ve güç sayesinde elde ettiği stratejik bölgeler ve müttefikler, yine güç ve daha ziyade aldatma ve şantaj yoluyla esir ettiği bazı ülkelerden (işbaşına getirdiği ve koruduğu diktatörlerden) elde ettiği büyük gelir (petrol, gaz, para, altın, maden….) evet bütün bunları kullanarak dünyaya hükmediyor, yoluna çıkanları, karşı duranları yola getirmek için ambargo uyguluyor, olmadı savaş çıkarıyor, suikastlar yaptırıyor, bir ülkenin halkını bölüp birbirine kırdırıyor…
Semirmekte olan Çin ve Rusya ile sözde dünya düzeninde söz sahibi olan, olmaya çalışan AB de şimdilik ABD’ye dur diyemiyorlar, BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin dediği oluyor, istemediği olamıyor.”

Adil dünya düzenini kurmaktan çok uzaktayız

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, yazısında ABD’nin rolüne işaret ettikten sonra İslam dünyasının mevcut durumunu da şu ifadelerle değerlendirdi:

“İşte böyle bir dış dünya var. İslam dünyası parçalanmış, önemli kısmı ABD’nin (dolaylı olarak İsrail’in) güdümüne girmiş durumda, ondan beklenen 'adil dünya düzenini' kurup korumaktan çok uzakta bulunuyor.
Yurt içinde Tanzimat’tan itibaren başlayan Batılılaşma hareketi Cumhuriyetin ilanından itibaren devletin resmi politikası ve amacı haline gelmiş, bize ait olan değerleri oluşturan ve koruyan kurumlar ortadan kaldırılmış, başta milli eğitim olmak üzere bütün eğitim ve etkileme kurum ve faaliyetleri sözde çağdaşlaşma, gerçekte Batılılaşma amacı için seferber edilmiştir.”

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:50
  1. Hayrettin Karaman
  2. yeni dünya
  3. Prof. Dr. Hayrettin Karaman
  4. Yenişafak

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  • uyan dünya uyan dünya 5 dk önce
    demekki dünya 5 ten küçükmüş

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