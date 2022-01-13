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Dünya BM uyardı: Felaket olur
Dünya

BM uyardı: Felaket olur

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:40:00 -
BM uyardı: Felaket olur

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli." dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar sürerken Rusya, ABD ve NATO arasında görüşmeler devam ediyor.

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