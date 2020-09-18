  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesten memnun
Aktüel

BM Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesten memnun

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:31:57 -
BM Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesten memnun

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz'da Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sağlanan ateşkesten bu yana bölgede son 7 yılın en sakin döneminin yaşandığını belirterek, durumdan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın doğusundaki duruma değindi.

Sözcü Laerke, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ateşkesin 27 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini anımsattı, ateşkesle birlikte, çatışmaların patlak verdiği 2014'ten bu yana bölgede olsa en uzun dönemli sükunetin yaşandığına işaret etti.

Çatışmaların azalmasıyla, bölgede meydana gelen asayiş olaylarında yüzde 53 düşüş kaydedildiğini aktaran Laerke, sivil kayıplarda da büyük azalma olduğuna dikkati çekti.

Laerke, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonuna göre, temmuzda 13, ağustosta ise beş sivilin yaşamını yitirdiğini, asayiş olaylarının toplam sayısı temmuzda 533 iken bu sayı ağustosta 251'e düştüğünü, temmuz ayında ise çatışmalar nedeniyle 50 ev hasar görürken, ağustosta ise hiçbir ev hasar görmediğini aktardı.

Laerke, ayrıca Ukrayna'yı bölen "temas hattının" her iki tarafındaki halkın ateşkesten memnuniyet duyduğunu ve bunun sürdürülebilir olmasını dilediğini kaydetti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Rusya'da yayın yapan 'Free News' isimli haber sitesi Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurma fikrini adım adım gerçekleştirdiğini yazdı.
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek
Ekonomi

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleğ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı