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Gündem BM, Türkiye çalışanlarına yüzde 7 zam yaptı, tepki çekti: Zam oranı yüzde 11 olarak belirlendi! Grev olabilir
Gündem

BM, Türkiye çalışanlarına yüzde 7 zam yaptı, tepki çekti: Zam oranı yüzde 11 olarak belirlendi! Grev olabilir

Yeniakit Publisher
2024-07-19 19:31:00 -
BM, Türkiye çalışanlarına yüzde 7 zam yaptı, tepki çekti: Zam oranı yüzde 11 olarak belirlendi! Grev olabilir

Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki 13 kurumda çalışan 700 kişiye yüzde 7 ile yüzde 11 arası zam yaptı. Çalışanlar bu zam oranına tepki gösterdi!

Türkiye'de BM'ye bağlı faaliyet gösteren ve aralarında Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü'nün de olduğu 13 kurumda çalışan yaklaşık 700 çalışan, yoksulluk sınırında yaşadıklarını belirterek maaşlarına zam yapılmasını istedi. BM Türkiye yetkilileri ise çalışanlara yüzde 7 ile yüzde 11 arası zam yaptı. Çalışanlar bu zam oranına tepki göstererek grev kararı alacaklarını belirtti.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre çalışanların grev kararı alacağını duyan BM yetkilisi ise, "Beğenmiyorsanız eve gidin" dedi.

Maaşların düşük olması ve zam taleplerin karşılanmaması üzerine yaklaşık 700 çalışan grev kararını görüşüyor. BM'de çalışan bir kişi, grev kararı almaları durumunda bu kararı yine BM bünyesinde bulunan National Staff Associate Committee (Ulusal Çalışan Dernek Komitesi)'ye bildireceklerini ifade etti.

BM çalışanları ne kadar maaş alıyor?
Peki BM'de çalışanların maaşı ne kadar? Türkiye'de BM sisteminde ulusal personel Genel Hizmet (G) seviyesinde olan çalışanların maaşları 768 ile bin 857 dolar arasında değişiyor. Bu maaşlara tepki gösteren bir BM çalışanı yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Burada büyük bir adaletsizlik var. Türkiye'deki BM çalışanı ile diğer ülkelerdeki BM çalışanlarının maaşları arasında büyük bir fark var. Örneğin Ürdün'ün Amman şehrinde çalışan bir G-5 seviyesindeki çalışan 1970 dolar, Irak'ın Bağdat şehrindeki bir çalışan 2192 dolar (1000 dolara yakın tehlike payı da almaktadır), Lübnan'ın Beyrut şehrindeki bir çalışan 3545 dolar alıyor. Türkiye'deki enflasyon her geçen yıl artıyor. Ancak nedense bizim maaşımız bu oranda artmıyor. Yüzde 7 yapılan zam oranı bizi hayal kırıklığına uğrattı."

3 yıl önce grevden son anda vazgeçmişlerdi
Öte yandan BM'nin Türkiye'deki çalışanları, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve artan döviz kuru nedeniyle yetersiz kalan maaşların iyileştirilmesi talebiyle 3 yıl önce grev kararı almıştı. Ancak yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrası son anda grev kararından vazgeçildi. Aradan geçen sürede çalışanlar, çalışma şartlarının düzeltilmediğini ve aldıkları maaşların eridiğini söylüyor.
Türkiye'de bulunan BM kurumları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de faaliyet gösteren BM kurumları şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü

Gıda ve Tarım Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Göç Örgütü

OCHA BM Sekretaryası

BM Kadın Birimi

BM Kalkınma Programı UNDP 170

BM Nüfus Fonu

BM Mülteci Örgütü

BM Enformasyon Merkezleri

UNICEF

UNIDO

Dünya Gıda Programı.

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