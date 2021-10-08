  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır
Dünya

BM: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunda, temiz çevrenin insan hakkı olduğuna dair tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 23:35:00 -
BM: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır

Cenevre'deki BM ofisinde düzenlenen oturumda Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre'nin sunduğu tasarıya 43 üye ülke evet oyu verirken Rusya, Hindistan, Çin ve Japonya çekimser oy kullandı.

47 üyeli konseyin oy çokluğuyla kabul ettiği tasarıda 'temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin insan hakkı olduğuna' karar verildi.

Oturumda alınan kararın, İskoçya'da kasımda yapılacak 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), COP26'da da benzeri bir yaklaşımı teşvik edici nitelikte olması bekleniyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay