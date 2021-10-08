BM: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunda, temiz çevrenin insan hakkı olduğuna dair tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.
Cenevre'deki BM ofisinde düzenlenen oturumda Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre'nin sunduğu tasarıya 43 üye ülke evet oyu verirken Rusya, Hindistan, Çin ve Japonya çekimser oy kullandı.
47 üyeli konseyin oy çokluğuyla kabul ettiği tasarıda 'temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevrenin insan hakkı olduğuna' karar verildi.
Oturumda alınan kararın, İskoçya'da kasımda yapılacak 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), COP26'da da benzeri bir yaklaşımı teşvik edici nitelikte olması bekleniyor.