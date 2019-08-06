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BM Teksas'taki 'terör saldırısını' kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Amerika'nın Teksas eyaletinde yaşanan ve 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi ve kınadı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:25
BM Teksas'taki 'terör saldırısını' kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Teksas eyaletinde hafta sonu yaşanan ve 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi ve kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Teksas'taki ''terör saldırısı'' ve Ohio eyaletinin Dayton kentindeki silahlı saldırıyı kınadı.

Guterres, nefret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılıkla mücadele için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 00:25
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