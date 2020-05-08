BM, Suriye'de sivillere yönelik saldırıların "keskin şekilde artmasından" endişeli

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suriye genelinde son günlerde sivillere yönelik saldırıların keskin şekilde artmasından ve ülkede devam hakları ihlalleri ve istismarlardan derin endişe duyulduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisin'de düzenlenen basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in açıklamasını okudu.

Bachelet, Suriye'deki sivillere yönelik saldırılara değinerek, her gün ülkenin bir ucundan diğerine hedef gözetilerek yapılan katliamlar ve bombalamalara ilişkin raporlar aldıklarını aktardı.

Bu saldırıların çoğunun nüfusun yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirildiğini belirten Bachelet, "DEAŞ da dahil Suriye'de çatışan farklı taraflar, dünya küresel olarak Kovid-19 pandemisine odaklanmışken bunu yeniden örgütlenmek ve nüfusa şiddet uygulamak için bir fırsat olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Bachelet, ülkede nisanda en az 35 sivilin el yapımı bombalarla öldürüldüğünü belgelediklerini, mart başından bu yana el yapımı bombalarla 26 yerleşim biriminde 33 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın mutabık kaldığı ateşkese genel anlamda uyulduğunu vurgulayan Bachelet, Halep'in batısı ve İdlib'in güneyindeki kırsal alanlarda Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle silahlı gruplar arasında "kara konuşlu" çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bachelet, ülke genelinde son günlerde sivillere yönelik saldırıların keskin şekilde arttığına işaret ederek, devam eden hakları ihlalleri ve istismarlardan derin endişe duyulduğuna dikkati çekti.

- "Afrin'deki saldırı araştırılsın"

Sözcü Colville, AA muhabirinin sorusu üzerine, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırının, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunca araştırılması gerektiğini söyledi.

Colville, isim vermeden saldırıyı YPG/PKK'nın yapmış olabileceğini, bununla birlikte terör saldırısının şimdiye kadar bir grup tarafından üstlenilmediğini ifade etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlayıcı yüklü aracı bölgeye getiren terörist, Afrin çıkışında aracıyla yakalanmıştı.



Sorgusuna devam edilen teröristin, PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında yer aldığı, oğlunun da Kandil'de PKK'nın dağ kadrosunda görevli olduğu belirlenmişti.



Teröristin sorgusunda elde edilen bilgiler kapsamında düzenlenen operasyonda, Afrin'deki saldırının gerçekleştirilmesine yardımcı olan PKK/YPG'li 2 terörist daha yakalanmıştı.

- YPG/PKK, Afrin'de sivilleri katletmişti

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatıyla oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.