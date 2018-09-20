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BM Soçi mutabakatına dikkat çekti: 3 milyon sivil kurtarılacak!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:01
BM Soçi mutabakatına dikkat çekti: 3 milyon sivil kurtarılacak!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşma tam anlamıyla uygulanırsa 1 milyonu çocuk 3 milyon sivili felaketten kurtarabilir." dedi. 

Guterres, 25 Eylül'de başlayacak BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çok uluslu sistemin tehlikede olduğu uyarısında bulunarak dünya liderlerine uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok uluslu sistemi tehdit edip etmediği yönündeki bir soruyu ise Guterres yanıtsız bıraktı ve gelecek hafta dünya liderlerine hitabında çok uluslu sistemi korumanın gerekliliğini vurgulayacağını söyledi. 

"3 MİLYON SİVİL FELAKETTEN KURTARILABİLİR"

İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi Mutabakatı'nı değerlendiren Guterres, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşma tam anlamıyla uygulanırsa 1 milyonu çocuk 3 milyon sivili felaketten kurtarabilir." dedi. 

Guterres, Soçi mutabakatının uygulanması, sivillerin korunması, insani erişim sağlanması ve Cenevre sürecinin ilerlemesi için tüm taraflara güçlü bir taahhütte bulunmaları çağrısı yaptı. 

Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta hedef alması beklenen İran nükleer anlaşmasına ise desteğini yineledi. 

ABD'nin finansal destek vermeyi kestiği BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile ilgili de değerlendirmede bulunan Guterres, UNRWA için ilave fonları olduğunu ve kuruluş destekli okulları, dönem sonuna kadar kaynak aktarılacağının garantisi olmasa bile açmaya karar verdiklerini söyledi. 

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:01
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  3. Türkiye
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  5. Soçi

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