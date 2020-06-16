  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM raporu: Doğrudan yabancı yatırımlar Kovid-19’un etkisiyle 2020'de yüzde 40 azalacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi: - “Geleceğe yönelik beklentiler, sağlık krizinin süresine ve salgının ekonomik etkilerini hafifleten politikaların etkinliğine bağlı”

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:43:17 -
BM raporu: Doğrudan yabancı yatırımlar Kovid-19’un etkisiyle 2020'de yüzde 40 azalacak

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2019'a göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini duyurdu.

UNCTAD, 2020 Dünya Yatırım Raporunu yayınladı. Raporda, geçen yıl 1,54 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan yabancı yatırımların bu yıl yüzde 40 gerileyerek 2005’ten beri ilk defa 1 trilyon doların altına düşeceği belirtildi.

Söz konusu yatırımların 2021’de yüzde 5 ila yüzde 10 daha düşeceğinin tahmin edildiği raporda, yatırımların 2022’de toparlanmaya başlayacağına işaret edildi.

Salgının yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Derin bir resesyon beklentisi, uluslararası şirketleri yeni projeleri yeniden değerlendirmeye yönlendirecektir. Hükümetlerin krizde aldığı politika önlemlerinde yeni yatırım kısıtlamaları bulunmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin 2008 finansal krizdeki zamandan daha kötü durumda olduğunu belirterek, “Salgın, küresel doğrudan yabancı yatırımlara arz, talep ve politika şokunu yaşatıyor.” ifadesini kullandı.

Ekonomik görünümün son derece belirsiz olduğunu vurgulayan Kituyi, “Geleceğe yönelik beklentiler, sağlık krizinin süresine ve salgının ekonomik etkilerini hafifleten politikaların etkinliğine bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı