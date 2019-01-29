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BM raportörü ile Başsavcı Fidan'ın görüşmesi sona erdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmesi sona erdi.

29 Ocak 2019 Salı 19:27
BM raportörü ile Başsavcı Fidan'ın görüşmesi sona erdi

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çerçevesinde Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.

Heyet, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Daha sonra adliyeden ayrılan Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Bu arada, heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkati çekti.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:27
  1. İstanbul
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. İrfan Fidan

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