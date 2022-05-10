BM Orman Forumu (UNFF-17) ABD New York’ta Başladı!

YENİ AKİT / ANKARA

“2017-2030 BM Ormanlar Stratejik Planının (UNSPF) Uygulanmasına İlişkin Politika Tartışmaları” ile başlayan Forumda, “Ormanla ilgili çok taraflı gelişmelere UNFF yanıtı,rolü ve bu gelişmelerden beklentiler” konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı ile devam edecek.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “2022 yılı için tematik öncelikleri destekleyen faaliyetleri Olarak; 1)Gönüllü ulusal katkılara ilişkin yeni duyurular be güncellemeler de dahil olmak üzere Forum üyelerinin faaliyetlerine ilişkin güncellemeler. 2)Orman İşbirliği Ortaklığının ve üye kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin güncelleme ve çalışma planının uygulanmasına ilişkin ilerleme. 3)Bölgesel ve alt bölgesel organizasyonların ve süreçlerin faaliyetleri hakkında güncelleme. 4)Özel sektör ve vakıf topluluk dahil olmak üzere ana gurupların ve diğer ilgili paydaşların faaliyetlerine ilişkin güncellemeler ve ve ana gurup çalışma planlarındaki ilerlemeler. 5)Küresel orman hedefleri ve amaçları ile 2022’de sürdürülebilir kalkınma ve Uluslararası ormanla ilgili gelişmeler üzerine üst düzey siyasi forum tarafından incelenen Sürdürülenilir Kalkınma Hedefleri arasındaki bağlantılar. 6)2022’deki Uluslararası Orman Günü ile ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere UNSPF’nin iletişim ve sosyal yardım stratejisinin uygulanması. Konuları paylaşılarak tartışılıp karara bağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.