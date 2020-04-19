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Gündem

'BM önermeli, ödül Erdoğan'a verilmeli'

Gazeteci yazar Mahmut Övür, 2020 Nobel Barış Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alması gerektiğini belirterek, "Siyasi ömrünü küresel barışa ve ‘dünya mazlumları’na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

2020-04-19 17:52:00 -
'BM önermeli, ödül Erdoğan'a verilmeli'

Sabah yazarı Mahmut Övür, ‘Nobel Barış Ödülü kime verilmeli?’ başlıklı yazısında 2020 Nobel Barış Ödülü'nü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi pencereden bakmayan, ideolojik saplantılarından arınmış bir Nobel komitesi olsa, sizce 2020 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kime verirdi? Başkan Erdoğan, siyasi ömrünü küresel barışa ve ‘dünya mazlumları’na adayan biri olarak gerçek anlamda barış ödülünü hak etmiyor mu?"

'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önermeli'

Övür, Nobel Barış Ödülü'nün 100 yılı aşkın süredir eski ABD Başkanı Barack Obama örneğinde olduğu gibi 'siyaseten' verildiğinin de bilindiğini söyleyerek, "Bu yüzden 2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli. Bunu da iki kez o ödülü alan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önermeli..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

nusret

BM ödülü, Apo-fetö gibilerine vaya şakşakçılarına verir, yine vermez Erdoğan'a. En önce bizim solaklar karşı çıkar..
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Laz

Muhim olan nobel odulu degil Milletin verdigi ödül Turk milleti coktan gönül ödülünu Tayyip erdogaona verdi bile
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