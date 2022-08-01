BM, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı

Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemi konusunda açıklama yapan Dujarric, "Genel Sekreter, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz tahıl girişimi kapsamında yola çıkan ilk geminin, Lübnan’ın Trablus Limanı'na 26 bin 527 ton mısır taşıdığını belirten Dujarric, "Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk." değerlendirmesini yaptı.

Dujarric, ilk geminin hareketinin BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin yer aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısı olduğuna işaret ederek, "Merkez kurulduğundan bu yana BM desteğiyle taraflar, girişim ile varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için durup dinlenmeden çalışıyor. Genel Sekreter, bu çabalardan memnuniyetini ve Türkiye’nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi." diye konuştu.

"Razoni" isimli geminin imzalanan girişim uyarınca yola çıkacak gemilerin ilki olduğunu belirten Dujarric, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, bunun özellikle insani olarak en kırılgan durumdakiler için küresel gıda güvenliğinde çok ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getireceğini umuyor. Girişimin insani yardım ruhuna uygun olarak Dünya Gıda Programı (WFP) da Ukrayna'dan 30 bin ton buğday satın alıp, BM tarafından kiralanan bir gemiye yüklemeyi ve göndermeyi planlıyor. WFP önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgi sağlayacak."