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BM: Libya'ya ne askeri çözüm ne bombalar ne de insansız hava araçları barış getirecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:04:15 -
BM: Libya'ya ne askeri çözüm ne bombalar ne de insansız hava araçları barış getirecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''BM'nin mesajı çok açık; bombardımanı durdurun, çatışmaları durdurun. Ne askeri çözüm ne bombalar ne de insansız hava araçları Libya'ya barış getirecek.'' dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'da savaşan taraflara çatışmalara son vermesi çağrısı yaptı.

Sözcü Dujarric, ''BM'nin mesajı çok açık; bombardımanı durdurun, çatışmaları durdurun. Ne askeri çözüm ne bombalar ne de insansız hava araçları Libya'ya barış getirecek.'' ifadesini kullandı.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, "Libya krizinde başka bir dönüm noktasına ulaştık, iki tarafa da silah, askeri teçhizat ve paralı asker aktığına şahit oluyor ve buradan savaşın yoğunlaşacağı, büyüyeceği, derinleşeceği ve Libya halkı için yıkıcı sonuçları olacağı sonucuna ulaşıyoruz." uyarısında bulunmuştu.

Williams, ''Dış güçlerce Libya'ya alarm veren sofistike ve öldürücü silahlarla askeri yığınak yapıldığına şahit oluyoruz ve her iki tarafta da yabancı paralı askerler kullanılıyor.'' demişti.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

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