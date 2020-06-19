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Dünya

BM Libya Destek Misyonu Bingazi'de tutuklu bulunan aktivistten dolayı kınama yayınladı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu Bingazi kentinde sivil aktivist Halid es-Sekran'ın bir haftadır tutuklu bulunmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:47:00 -
BM Libya Destek Misyonu Bingazi'de tutuklu bulunan aktivistten dolayı kınama yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, sivil aktivist Sekran'ın barışçıl faaliyetinden dolayı Bingazi'de bir haftadır tutuklu bulunmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. 

Açıklamada, "Uluslararası hukuka göre Sekran özgürlük, kişisel güvenlik ve kendisine yöneltilen suçlamalardan derhal haberdar edilme hakkına sahiptir. Sekran'a herhangi bir suçlama tebligatı yapılmayıp mahkemeye çıkarılmaması durumunda derhal serbest bırakılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Halid es-Sekran, Libya'da savaşın durması için ülkenin doğusunda birçok aktivistin başlattığı "Barış Girişimi" etkinliğinin önde gelen isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Sekran, geçen şubat ayında barış taleplerinden dolayı gözaltına alınmış ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Hafter'e bağlı güçler, Bingazi kentinin büyük kısmını ve ülkenin doğusundaki birçok kenti kontrolü altında tutuyor.

 

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