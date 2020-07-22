  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

BM kurumlarından Yemen'in güneyinde 3,2 milyon kişi için gıda güvensizliği uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 23:32:12 -
BM kurumlarından Yemen'in güneyinde 3,2 milyon kişi için gıda güvensizliği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Yemen'in güneyinde 6 ay içinde gıda güvensizliği yaşayanların sayısının 3,2 milyona yükselebileceği uyarısında bulundu.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açıklamasında, Yemen'in güneyindeki 133 ilçede durum analizinin, akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olanlarda endişe verici bir şekilde artış olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yemen'in güneyinde yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının 6 ay içinde 2 milyondan 3,2 milyona yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı