BM kürsüsü hiç böyle kirletilmemişti!

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, BM salonlarında adeta terör estiriyor. Erdan, şimdi de ABD üniversitelerindeki protestocuları Hamaslı olmakla suçladı. Erdan'ın sözleri, "Elinden gelse Harvard'ı bombalayacak." yorumuna neden oldu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail'in katliamlarına karşı ABD'deki üniversitelerde Filistinlilerle dayanışma gösteren, Filistin için protesto düzenleyen öğrencileri hedef aldı.

Erdan, konuşmasında, "Hamas'ın okullarda saklandığını her zaman biliyorduk ama bunun sadece Gazze'deki okullarda olmadığının farkına varamadık. Harvard, Columbia ve diğer üniversitelerde de varlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan insani trajedinin durmasını isteyen ve bu yüzden ABD polisinin şiddetine maruz kalan öğrencilere öfke kusan Erdan'ın sözleri, "Elinden gelse Harvard'ı bombalayacak." yorumuna neden oldu.