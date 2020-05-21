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BM, Kovid-19 bilgi kirliliğiyle mücadele için küresel girişim başlattı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:32:25 -
BM, Kovid-19 bilgi kirliliğiyle mücadele için küresel girişim başlattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi kirliliği ile mücadele için küresel bir girişimi hayata geçirdi.

''Verified'' isimli küresel girişimle, bilim, yerel ve küresel iş birlikleri çözümler ve dayanışma gibi alanlarda, sivil toplum, özel sektör, medya ve sosyal medya iş birliğiyle bilgi paylaşımı yapılacak. ''Bilgi gönüllüleri'' doğru ve güvenilir içerik paylaşımları yapacak.

BM bu girişimle, doğruluğu kanıtlanmış, güvenilir bilgilerin hacmini ve erişimini artıracak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, video mesajında, ''Sanal alanlarımızı yalan, korku ve nefret yayanlara bırakamayız.'' dedi.

Yanlış bilginin online ortamlarda, mesajlaşma uygulamalarında hızla yayıldığına dikkati çeken Guterres, bilgi kirliliği ile mücadele için bilim insanları ve BM gibi kurumların doğru bilgiyi insanlara ulaştırması gerektiğini söyledi.

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