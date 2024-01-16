BM korkunç raporu açıkladı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) bölgedeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişiden 378 bin sivilin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtildi.

Söz konusu 378 bin kişinin aşırı gıda eksikliği, açlık ve tükenmişlik anlamına gelen 5’inci aşamada olduğunu belirten OCHA, 939 bin kişinin ise acil durum anlamına gelen 4’üncü seviyede olduğunu aktardı.