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Dünya BM, katil İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası harekete geçti
Dünya

BM, katil İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-31 03:57:00 -
BM, katil İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısından "derin endişe duyduğunu" belirterek taraflarla temas halinde olduğunu duyurdu.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hennis-Plasschaert, açıklamasında, "Salı günü Beyrut'un yoğun nüfuslu güney banliyösünü hedef alan ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in üstlendiği bombalamadan derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Hennis-Plasschaert, İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı çatışmalarla ilgili "mevcut duruma askeri çözüm bulunmadığını" vurguladı.

BM Lübnan Özel Koordinatörü, "hem İsrail'e hem de Lübnan'a, saldırıların sona erdirilmesi ve 1701 sayılı BM kararının uygulanması konusunda yeniden taahhütte bulunmak için tüm diplomatik yollardan yararlanma" çağrısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, açıklamasında, detay vermeden, "İsrail ve Lübnan arasında sükunetin hakim olması için ilgili taraflarla yakın temaslarını sürdürdüğünü" kaydetti.
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BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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