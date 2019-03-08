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BM Kadın Komisyonu’nda gündem: “İyi İşler”

Boyner Grup ve KAGİDER, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun New York’ta gerçekleştirilecek 63’üncü buluşmasında “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nı anlatacak

08 Mart 2019 Cuma 15:11
BM Kadın Komisyonu’nda gündem: “İyi İşler”

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup ve KAGİDER, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun New York’ta gerçekleştirilecek 63’üncü buluşmasında "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nı anlatacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla BM tarafından kurulan Kadının Statüsü Komisyonu’nun 63’üncü buluşması 11-22 Mart'ta Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde gerçekleştirilecek.

Kadınların temel sorunlarının evrensel düzeyde masaya yatırıldığı bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek özel bir oturumda Boyner Grup-KAGİDER ortaklığı ve Bank of America Merrill Lynch desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” anlatılacak. Özel oturum 11 Mart Pazartesi günü New York saati ile 12.30’da gerçekleşecek.

"İyi İşler"in anlatılacağı özel oturumun açılışını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapması bekleniyor. Ardından, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Boyner Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın ve Bank of America Merrill Lynch Türkiye Ülke Müdürü Banu Başar’ın Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve kadınların ekonomik hayata katılımının önemini anlatacağı özel oturuma Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nden Monica Carco ve UN Women Politika Danışmanı ve Program Müdürü Anna Falth da katılacak.

Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığı ve Bank of America Merrill Lynch desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen "İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor.

2015’ten bugüne yeni kadın girişimcilerin katılımıyla büyüyen "İyi İşler" yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket, hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguluyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:11
  1. Birleşmiş Milletler (BM)
  2. Boyner Grup
  3. KAGİDER

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