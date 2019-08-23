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BM insan hakları uzmanlarından nefret suçlarını durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, devletlere, nefret suçlarını durdurmak için daha fazla çaba sarfetmeleri konusunda çağrıda bulundu- Uzmanlar, BM'nin 22 Ağustos'u, "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" olarak tanımlamasından memnuniyet duyulduğunu belirtti

23 Ağustos 2019 Cuma 11:49
BM insan hakları uzmanlarından nefret suçlarını durdurma çağrısı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, nefret suçlarını durdurmak ve dinler arası diyalog girişimlerini teşvik etmek için devletlerin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan ve 15 insan hakları uzmanının imzasını taşıyan açıklamada, BM'nin 22 Ağustos'u "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" olarak tanımlamasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, herhangi birine karşı dini hoşgörüsüzlük, din veya inanç temelli şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık oluşturmak için bu günün "harika bir fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu ve "Ayrımcılığı haklı çıkarmak için dinin veya inancın asla kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nefret suçlarını durdurmak ve dinler arası diyalog girişimlerini teşvik etmek için devletlerin daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, ülkeler, bireyler ve gruplar, kişileri ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı koruyan uluslararası insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek, dinler, inançlar ve kültürler arası diyalog girişimlerini artırmak ve insan hakları eğitimini kapsayıcı şekilde genişletmek için birlikte çalışmaya davet edildi.

- 22 Ağustos Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü

Bu yılın başında Polonya, Brezilya, Kanada, Mısır, Irak, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve ABD tarafından dini topluluklara yönelik şiddetin artmasına karşı ve şiddet kurbanlarının 22 Ağustos'ta anılması için tasarı oluşturulmuştu.

Oluşturulan tasarı daha sonra BM Genel Kurulu'nca kabul edilerek, 22 Ağustos tarihi, Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü olarak belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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  2. Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü

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