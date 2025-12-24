BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?
BM Güvenlik Konseyi, Venezuela'nın talebi üzerine Washington-Caracas hattındaki askeri ve siyasi gerilimi görüşmek için acil toplandı. ABD, Maduro yönetimini "terör ve uyuşturucu karteli" olmakla suçlayıp yaptırımları artıracağını ilan ederken; Rusya, Çin ve Küba, ABD'nin hamlelerini "yasadışı abluka" ve "saldırganlık" olarak nitelendirdi.
Diyalog Çağrısıyla Başlayan Toplantı
BM Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, bölgedeki istikrarsızlığın insani bir drama dönüşmemesi için tek yolun "diplomasi ve iyi niyetli arabuluculuk" olduğu vurgulandı. Ancak ülkelerin temsilcileri söz aldığında salondaki tansiyon hızla yükseldi.
Karşılıklı Suçlamalar: "Petrol ve Maden" vs. "Narko-Terör"
- Venezuela: Daimi Temsilci Samuel Moncada, ABD’yi "özgürlük maskesi altında ülkeyi sefalete sürüklemekle" suçladı. Asıl amacın Venezuela’nın yeraltı kaynaklarını (petrol ve madenler) sömürmek olduğunu belirten Moncada, "Tehdit Venezuela değil, ABD hükümetidir" dedi ve meşru müdafaa hakkını hatırlattı.
- ABD: Daimi Temsilci Mike Waltz, Maduro’yu meşru lider olarak tanımadıklarını yineledi. Maduro’nun bir uyuşturucu karteli olan Cartel de Los Soles'in lideri olduğunu iddia eden Waltz, petrol gelirlerinin bu suç ağlarını beslediğini, bu nedenle yaptırımların en üst düzeyde uygulanacağını belirtti. Waltz, Maduro rejimini ABD güvenliği için "olağanüstü bir tehdit" olarak tanımladı.
Rusya ve Çin'den Sert Tepki
- Rusya: Temsilci Vassily Nebenzia, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki eylemlerini "yasadışı abluka" ve "kovboyvari davranış" olarak niteledi. Bu durumun bağımsız bir devlete yönelik "gerçek bir saldırganlık eylemi" olduğunu söyledi.
- Çin: ABD'nin "tek taraflı zorbalık" eylemlerini kınayan Çin tarafı, Washington yönetimine uluslararası toplumun çağrılarına kulak verme ve Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmeyi bırakma çağrısı yaptı.
Bölgesel ve Küresel Görüş Ayrılığı
- Küba: ABD'nin yargı yetkisi dışındaki bölgelerde kendi yasalarını uygulamaya çalışmasını BM Sözleşmesi'nin ihlali olarak gördüklerini belirtti.
- Arjantin ve Danimarka: Her iki ülke de 2024 seçimlerinin şeffaf olmadığını vurguladı. Arjantin, Edmundo González Urrutia'yı seçilmiş başkan olarak tanıdığını yinelerken; Danimarka taraflara itidal çağrısında bulundu.
Panama: Siyasi tartışmaların ötesinde, bölgenin uyuşturucu ticareti nedeniyle ödediği ağır bedele dikkat çekerek organize suçla mücadelede uluslararası işbirliği istedi.