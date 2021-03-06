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Dünya BM Güvenlik Konseyi, birlik olamadı! Karar alamadılar
Dünya

BM Güvenlik Konseyi, birlik olamadı! Karar alamadılar

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, darbe karşısında da birlik olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 00:11:00 -
BM Güvenlik Konseyi, birlik olamadı! Karar alamadılar

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe karşısında da birlik olamadı.

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbenin ardından artan şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK'ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin'in Myanmar'da yaşananların ülkenin "iç meselesi" olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı.

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