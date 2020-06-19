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Aktüel

BM Gıda ve Tarım Örgütünden Volkan Bozkır’a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:49:17 -
BM Gıda ve Tarım Örgütünden Volkan Bozkır’a tebrik

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşunun Genel Direktör Çü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim tebriklerim, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye’den Volkan Bozkır’a. Öncelikleriniz, FAO'nun öncelikleriyle uyumludur. Savunmasız ve az gelişmiş ülkeleri desteklemek, kadınları ve kızları güçlendirmek için sizinle çalışmaya sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının eylül ayına kadar sürdürecek.

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