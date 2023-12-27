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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten şok haber: ortalık ayağa kalkacak flaş yorum! Ülkeleri tedirgin edecek
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten şok haber: ortalık ayağa kalkacak flaş yorum! Ülkeleri tedirgin edecek

Yeniakit Publisher
2023-12-27 19:45:00 - 2023-12-27 20:25:26
BM Genel Sekreteri Guterres'ten şok haber: ortalık ayağa kalkacak flaş yorum! Ülkeleri tedirgin edecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten flaş açıklama geldi: Bir sonraki salgına hazır değiliz yorumu sündemi altüst edecek gelişme:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19'a artık uluslararası sağlık alanında aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ancak yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünü belirten Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.

Guterres, birçok sağlık sisteminin ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ve gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın aşıya erişiminin olmadığını kaydetti.

"Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz." ifadelerini kullanan Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
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Guterres, dünyanın virüslerin denetimi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve evrensel sağlık güvencesinin inşa edilmesi için işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, zengin ülkelerin kaynakları ve tedavileri kontrol etme ve istifleme eğilimini bırakması gerektiğini vurguladı.
BM Genel Kurulu, 27 Aralık 2020'de, Kovid-19 salgınından ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmak için bir karar kabul etmişti.

Karar uyarınca, 27 Aralık "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan edilmişti.

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