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Aktüel BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sürecine destek çağrısı
Aktüel

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sürecine destek çağrısı

Guterres, BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda, silah ambargosunun uygulanması ve Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:00:17 -
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes ve barış sürecine destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da tüm taraflara kalıcı ateşkesin sağlanması, barış sürecinin desteklenmesi ve ''skandal'' olarak nitelendirdiği silah ambargosu ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı.

BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuşan Guterres, Libya'da uzun süredir devam eden iç savaşın ülkenin geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Libya'daki tüm taraflara kalıcı ateşkes ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi ülkelere ise barış sürecini destekleme çağrısında bulunan Antonio Guterres, Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, ''Taahhütler arasında BM Güvenlik Konseyi silah ambargosunun tam ve koşulsuz uygulanması da yer alıyor. Ambargo ihlalleri tam bir skandal ve ihlal edenlerin barış taahhütlerinden şüphe ettiriyor. Dışarıdan silah sevkiyatı ve diğer askeri desteğe derhal son verilmeli.'' dedi.

Libya'nın ekonomisini felç eden petrol üretimi ve ihracatına yönelik ablukanın derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısı da yapan BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki BM misyonunun siyasi görüşmelerinin başlaması için birtakım istişare ve toplantı hazırlıkları yaptığını da sözlerine ekledi.

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