BM Genel Kurulu'ndan Ukrayna kararı: Oy çokluğuyla Rusya'ya "işgali durdur" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan, Rusya'yı askerlerini bölgeden çekmeye ve savaşı sonlandırmaya çağıran kararı 141'e karşı 7 oyla kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 1 yıl geride kalırken, BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan, Rusya'yı askerlerini bölgeden çekmeye ve savaşı sonlandırmaya çağıran bir kararı 141'e karşı 7 oyla kabul etti. Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye, Mali, Eritre ve Nikaragua'nın ret oyu verdiği karar konusunda, aralarında Çin, Hindistan, Güney Afrika, Pakistan ve Sri Lanka'nın da bulunduğu 32 ülke ise çekimser kaldı. Bağlayıcılığı bulunmayan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, kararın oy çokluğu ile kabul edilmesinin ülkesini destekleyenlerin sadece Batı olmadığının kanıtı olduğunu söyledi. Kararın, Rusya'nın yasadışı saldırganlığına son vermesi gerektiğini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Kuleba, "Rusya'nın topyekün işgal girişimini başlatmasından bir yıl sonra, Ukrayna'ya yönelik küresel destek sürüyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları bağlayıcı olmasa da, sembolik bir önem taşıyor. Güvenlik Konseyi'nden farklı olarak, Rusya'nın Genel Kurul kararlarını tek taraflı veto hakkı bulunmuyor.