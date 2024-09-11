BM Genel Kurulu’nda tarihi Filistin kararı!

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurulun 78. dönemini kapattı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

BM GENEL KURULU'NDA TARİHİ ANLARA TANIKLIK EDİLECEK

Yang, silahlar yerine çatışmaları engellemeye odaklanmak gerektiğini belirterek, BM Genel Kurulunun çatışmaları çözmek için çabalarını yoğunlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

İnsan haklarının korunmasına da ağırlık vereceğini ifade eden Yang, uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesi için çalışacağını bildirdi.

Filistin'in BM Genel Kurulu oturumlarına katılımı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.

FİLİSTİN BMGK TARİHİNDE İLK KEZ ÜYE ÜLKE OLARAK OTURUMDA YER ALACAK

Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDEN TÜM DÜNYAYA HİTAP EDECEK



Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.