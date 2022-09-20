BM Genel Kurulu hitabı öncesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.