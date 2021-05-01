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Dünya BM, Filistin’in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti
Dünya

BM, Filistin’in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (CERD), Tel Aviv'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin'in İsrail'e yönelik şikayetini ve Filistin halkı hakkındaki ihlallerini oybirliğiyle onayladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:42:00 -
BM, Filistin’in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), “işgalci güç İsrail’e karşı Filistin Devleti tarafından yapılan bir şikayetin kabul edilebilirliğini” onayladı. Açıklamada, şikayetin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme hükümlerinin İsrail tarafından sistematik ihlalleri ve Filistin halkına karşı ırkçı politikaları ile ilgili olduğu aktarıldı.

Komitenin kararında, İsrail’in Filistin halkına yönelik sistematik ırk ayrımcılığının ele alınması ve ortadan kaldırılması gereken bir politika oluşturduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Komitenin İsrail yargısının bu ihlallerin suç ortağı olduğu ve İsrail ırkçı rejiminin ve yerleşim sisteminin yasallaştırılmasına hizmet ettiğine dikkat çektiği aktarılan açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik her türlü ırk ayrımcılığına son vermek için sorumluluklarının farkında olmaları çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ocak ayında yaptığı açıklamada, Komitenin ilk kez işgal altındaki topraklardaki ırkçı uygulamalarıyla ilgili Filistin’in İsrail’e yönelik şikayetini değerlendirmeyi kabul ettiğini söylemişti. 



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