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Dünya BM duyurdu: Hayal kırıkılığıyla sonuçlandı
Dünya

BM duyurdu: Hayal kırıkılığıyla sonuçlandı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, 'Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 19:11:00 -
BM duyurdu: Hayal kırıkılığıyla sonuçlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını bildirdi.

Pedersen, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu" dedi.

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