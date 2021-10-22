BM duyurdu: Hayal kırıkılığıyla sonuçlandı
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, 'Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu' ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını bildirdi.
Pedersen, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu" dedi.