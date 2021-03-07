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Dünya BM: Bunu soruşturmuyoruz
Dünya

BM: Bunu soruşturmuyoruz

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, BM'nin, Libya'da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin seçimiyle ilgili rüşvet iddialarını soruşturduğunu yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:18:00 -
BM: Bunu soruşturmuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, BM'nin, Libya'da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin seçimiyle ilgili rüşvet iddialarını soruşturduğunu yalanladı.

Libya Temsilciler Meclisi'nin, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu hükümete güvenoyu vermek için yarın Sirte kentinde düzenleyeceği oturum öncesinde, Kubis tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Kubis, BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin gerçekleştirdiği seçimlerde, en az 3 katılımcının oylarının satın alınmasına ilişkin BM tarafından soruşturma yürütüldüğü iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesi için yapılacak oturumun, Libya'daki devlet kurumlarının yeniden meşruiyet kazanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Kubis, "BM'nin, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma yürüttüğü şeklindeki sahte haberler de dahil olmak üzere her ne gerekçeyle olursa olsun bu çabalar engellenmemelidir." ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'de 28 Şubat'ta yayınlanan ve Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, BM uzmanlarının, geçen ayki Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerinde en az 3 katılımcının oylarının satın alındığını ortaya koyduğu belirtilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan seçimlerde, katılımcıların oylarının satın alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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