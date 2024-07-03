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Dünya BM, Beryl Kasırgası'na karşı uyardı: 200 binden fazla kişi etkilenecek
Dünya

BM, Beryl Kasırgası'na karşı uyardı: 200 binden fazla kişi etkilenecek

Yeniakit Publisher
2024-07-03 17:55:00 -
BM, Beryl Kasırgası'na karşı uyardı: 200 binden fazla kişi etkilenecek

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

IOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
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