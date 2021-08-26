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Dünya BM, Afganistan'ı görüşmek için BMGK'nin 5 daimi temsilcisini toplantıya çağırdı
Dünya

BM, Afganistan'ı görüşmek için BMGK'nin 5 daimi temsilcisini toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:29:00 - 2021-08-26 23:35:30
BM, Afganistan'ı görüşmek için BMGK'nin 5 daimi temsilcisini toplantıya çağırdı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen saldırılarda Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıda 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

 

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