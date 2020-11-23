Bloomberg'ten çarpıcı çıkış: Çin ABD'nin elinden bunu alacak

Bloomberg'in Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) tahminlerine dayandırdığı haberine göre ABD ve Çin'de petrol üretimi alanında yaşanan gelişmeler küresel petrol üretim pazarındaki liderliğin bu iki ülke arasında el değiştirmesine yol açabilir.

Nitekim ABD'deki henüz çok eski olmayan Royal Dutch Shell gibi petrol rafinerisi gibi petrol üretim tesisleri kapanırken Çin'de toplam kapasitesi günde 1.2 milyar varil olan en az 4 yeni tesis inşa ediliyor.

"Petrol üretimini de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan küresel talep azaldı. Talepte 1.7 milyon varillik rekor düşüş görüldü ve bunun yarısından fazlası ABD'deki rafinerilerde gerçekleşti. Ayrıca petrol tüketimindeki değişiklikler de hızlandı. Nitekim Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde, daha derin bir ekonomik krizle boğuşan ABD ve Avrupa'nın aksine plastik ve petrole olan talep artıyor. Alternatif enerji kaynaklarına geçiş yaşandığı dönemde petrol talebine ilişkin uzun vadeli beklentiler, durumu daha da kötüleştiriyor" denen haberde, "Çin'deki petrol üretiminde yaşanan artış, Hindistan ve Ortadoğu'daki yeni rafinerilerin inşasıyla birlikte küresel enerji sistemine yansıyor. Çinli işletmeler uluslararası yakıt pazarlarında güç kazanıyor ve bu sadece ABD için değil, diğer Asya ülkeleri için de bir sorun haline geliyor" görüşüne yer verildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda ABD'nin 19. yüzyılın ortalarında petrol çağının başlangıcından bu yana üretim sıralamasında en üstte yer aldığı ancak Çin'in önümüzdeki yıl ABD'yi tahttan indireceği vurgulandı.

Facts Global Energy Rafine Direktörü Steve Sawyer, "Çin önümüzdeki birkaç yıl içinde her gün bir milyon varil veya daha fazlasını tabloya ekleyecek. Muhtemelen Çin, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde ABD'yi geçecek" dedi.

Wood Mackenzie danışmanlık şirketinin analistleri de petrol üretim kapasitesinin yarısından fazlasının Asya ülkelerinde kurulacağını vurguladı.