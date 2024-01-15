Bloomberg yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümet yetkililerine Davos uyarısı

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nin organizatörlerinin katil İsrail'den yana duruşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine sebep oldu.

Katillere Davos'ta 2019 yılında meydan okuyan Erdoğani bu yıl düzenlenecek Davos Zirvesi'ne hükümet yetkililerinden katılmamalarını istedi.

Bloomberg'in iddiasına göre zirveye katılmayı düşünen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebinin ardından karar değiştirdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın 7 Ekim'deki meşru müdafaa operasyonu Aksa Tufanı'nı hedef alarak, "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009'da dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e ve oturumun moderatörü David Ignatius'a Davos'ta meydan okumuştu. İsrail'in katil olduğunu yüzlerine haykıran Erdoğan, "Ben bir daha Davos'a gelmem" demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum"