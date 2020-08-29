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Dünya Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz
Dünya

Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz

Alman Dışişleri Bakanı Maas ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmek için masaya oturmaya çağırdı. Türkiye'yi küçümseyen küstah ifadeler kullanan Borrel "Türkiye ile diyalog şansı vermek istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 01:21:00 -
Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz

Yunanistan'dan taraf olan ve Türkiye'ye geri adım attırmak için gerginlik siyaseti izleyen Avrupa Birliği, yaptığı blöfün ardından Türkiye'ye açık kapı bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"AB'nin çıkarlarını korumakta kararlıyız"

Doğu Akdeniz hakkında AB'nin çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirten AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Doğu Akdeniz'deki krizin son bulması ve Türkiye'nin haklarını gasp etmek için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Borrell, Türkiye'ye tehditlerde bulunarak tek taraflı eylemlerden kaçınmasını istedi. 

"Türkiye'ye diyalog şansı veriyoruz"

"Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz" diyen Borrell, Türkiye için diyalog şansı verdiklerini söyledi.

Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini önerdiğini söyledi.

Türkiye'ye yaptırım tehdidi

"Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir geliştirebiliriz." diyen Borrell, çeşitli seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu ancak duruma göre varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de gündeme gelebileceğini aktardı. Ayrıca Borrell, "Şu anda sadece isimler gündemde." dedi.

Maas: Doğu Akdeniz en acil hedefimiz

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, toplantıda AB-Türkiye ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Mass, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözüm en acil hedefimiz olmaya devam ediyor. Bu şekildeki yapıcı diyaloğu desteklemeye hazırız." dedi

Borrell ile benzer ifadeler kullan Mass, Türkiye için "Diplomasiye fırsat vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Maas, AB devlet ve hükümet başkanlarının, AB-Türkiye ilişkilerini görüşmek amacıyla eylül sonunda bir araya geleceğini hatırlattı.

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