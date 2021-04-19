Blockchain nedir? Blockchain nasıl çalışır?

Blockchain özel bir veritabanı türüdür. Dağıtılmış kayıt defteri (distributed ledger technology/DLT) terimini de duymuş olabilirsiniz, bu ikisi çoğu zaman aynı anlamda kullanılır.

Blockchain yalnızca ekleme yapılabilen (append-only) bir kayıt defteridir: yani deftere yalnızca yeni veri eklenebilir. Bilgi bir kez eklendiğinde bu bilgiyi değiştirmek ya da silmek son derece zordur. Blockchain bunu her bir bloğun kendisinden önce gelen blok için bir işaretçi içermesiyle başarır.

İşaretçi aslında önceki bloğun bir hash'idir. Hashing, girdinin eşsiz bir “parmak izini” oluşturmak için verilerin tek yönlü bir fonksiyondan geçirilmesidir. Girdide çok küçük bir değişiklik yapılsa bile parmak izi tamamen başka şekilde gözükür. Bloklar arka arkaya bağlandığı için de bir kişinin sonraki blokları geçersiz hale getirmeden eski bir girdiyi değiştirebilmesi söz konusu olmamaktadır. Blockchaini güvenli hale getiren öğelerden biri de bu yapıdır.

Blockchain bloklar birbirine nasıl bağlanır?

Bir blockchainin hash fonksiyonlarını nasıl kullandığının basitleştirilmiş bir örneğidir. Hash etme işlemi blokları bir arada tutan tutkaldır. Her zaman aynı uzunlukta olan bir çıktı (hash) yaratmak için herhangi bir boyuttaki veriyi alarak bir matematik fonksiyonundan geçirmekten oluşur.

Blockchain node'ları nedir?

Blockchain node'ları, ağa bağlanmış makinelerdir ve blockchainin kopyalarını tutarak diğer makinelerle bilgi alış verişinde bulunur. Kullanıcıların bu durumları manuel olarak yönetmesine de gerek yoktur. Zira bir kullanıcının yapması gereken tek şey blockchain'in yazılımını indirmek ve çalıştırmaktır. Bundan sonrası ise tüm işlemler otomatik olarak gerçekleştirilir.