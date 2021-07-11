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Blinken'dan Srebrenitsa soykırımı için mesaj paylaştı
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Dünya Blinken'dan Srebrenitsa soykırımı için mesaj paylaştı
Dünya

Blinken'dan Srebrenitsa soykırımı için mesaj paylaştı

Amerika Birleşik Devletelri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Amerikan halkının katledilen 8 binden fazla kurbanın anılmasında Bosna Herkes halkının yanında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 23:15:00 -
Blinken'dan Srebrenitsa soykırımı için mesaj paylaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

"Amerikan halkı Bosna Hersek halkının yanındadır"

26 yıl önce bugün yaşanan kıyımda 8 binden fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatan Blinken, "Amerikan halkı, öldürülen 8 binden fazla kurbanın anmasında Bosna Hersek halkının yanındadır. Sevdiklerini kaybedenlerin, ailelerinin ve onlar adına yorulmadan adalet arayanların yanındayız" dedi.

Blinken, geçmişin trajik olaylarının, istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için birlikte çalışmanın önemini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

ABD'nin, Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna derinden değer verdiğini kaydeden Blinken, "Tam Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik ve kapsayıcı bir Bosna Hersek ortak hedefimize bağlı kararlı bir ortak olmaya devam ediyoruz. Bu yıl dönümünde kurbanları anarken, gelecekte yaşanabilecek bu tür bir vahşeti önlemek için çalışma konusunda kararlılığımızı yineliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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