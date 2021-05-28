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Dünya Blinken’dan İsrail’e uyarı
Dünya

Blinken’dan İsrail’e uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Kudüs’teki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasının bölgede yeni bir gerginliğe sebep olacağını söyleyerek İsrailli yetkilileri uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 12:34:00 - 2021-05-28 12:35:51
Blinken’dan İsrail’e uyarı

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Kudüs’teki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasının bölgede yeni bir gerginliğe sebep olacağını söyleyerek İsrailli yetkilileri uyardı. “Ziyaretimiz esnasında hem Filistin, hem de İsrail ile ilgili endişelerimizi dile getirdik. Filistin halkının Şey Cerrah mahallesindeki evlerinden çıkarılması iki devletli çözüme zarar vererek, bölgedeki tansiyonu yeniden artıracaktır” diyen Blinken, terörist İsrail’i sağduyulu olmaya davet etti. İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Rivlin, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Ashkenazi ve Savunma Bakanı Gantz ile görüşen Blinken, ziyareti sonrasında ABD’ye dönerken telefonda görüştüğü İsrail yetkililerine “Yıllardır nesilden nesile bu topraklarda yaşayan insanları evlerinden çıkarmak bir çözüm değil” dedi. Blinken. Ateşkesin tek başına bir çözüm olmamakle birlikte, daha pozitif adımlar atılması için yeni bir başlangıç olabileceğin de aktardı.

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