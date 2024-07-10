Blinken: Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 gönderecek! Norveç, hibe edecek! Savaş uçağı desteği

Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade ederek, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

"F-16'lar, bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak"

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

Hollanda, ABD ve Danimarka'dan ortak açıklama

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, F-16 transferleriyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Danimarka ve Hollanda hükümeti, ABD'nin desteğiyle Amerikan yapımı F-16'ları Ukrayna'ya bağışlama sürecinde." bilgisi verildi.

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Transfer sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, F-16 savaş uçaklarının bu yaz operasyonel hale geleceği duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle ilave detaya yer verilemeyeceği aktarılarak, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya dördüncü nesil modern F-16 savaş uçakları filosunun transfer edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda eğitim desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya yapılacak yardımların da gündemde olması beklenirken, Norveç’ten Ukrayna’ya destek geldi.

Norveç hükümeti, Rusya savaşında savunma çabalarını arttırması için Ukrayna’ya 6 adet F-16 hibe edeceğini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Ukrayna’ya verilecek F-16’ların tesliminin bu yıl içerisinde başlamasının planlandığını söyledi.

Stoere, “Hava savunma sistemleriyle birlikte savaş uçakları, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşıyacak” dedi.

Ne olmuştu?

Başbakan Stoere, Ukrayna’ya F-16 hibe edileceğini ilk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurmuş ancak kaç adet savaş uçağı verileceğini açıklamamıştı.

Bu tarihten itibaren Norveç, Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 adet F-16’yı Danimarka’ya göndermişti. Zelenskiy, uzun süredir NATO üyesi ülkelerden F-16 talebinde bulunuyordu.

Öte yandan Danimarka Ukrayna’ya 19 adet jet, Hollanda ise 24 uçak verileceğini açıklamıştı.