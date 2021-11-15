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Dünya Blinken Afrika turuna çıkıyor
Dünya

Blinken Afrika turuna çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün başlayacağı ilk Afrika ziyaretinde Kenya, Nijerya ve Senegal'i ziyaret ederek ABD'nin Afrika politikalarına ilişkin yeni iş birliği imkanlarını değerlendirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 03:40:00 -
Blinken Afrika turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Blinken, 15-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaretlerin ilk durağı olan Kenya'da Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelecek.

Blinken ile Kenyatta arasındaki görüşmede ABD-Kenya ilişkilerinin yanı sıra Kenya'daki Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunun da ele alınması bekleniyor.

Daha sonra Nijerya ve Senegal'i ziyaret edecek olan Blinken, Abuja'da Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Dakar'da da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığındaki ilk Afrika ziyaretinde ABD-Afrika ilişkileri konusunda yeni iş birliği imkanlarını ele alması beklenen Blinken'ın, ABD'nin bu ülkelere Kovid-19'la mücadele konusundaki desteğini de ileteceği bildirildi.

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