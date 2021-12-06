BKKM, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

ASELSAN tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan ve ASELSAN’daki gelişmelerin ve haberlerin derlendiği a-bülten’in Aralık 2021 sayısı yayımlandı. Yayımlanan yeni bültene göre, seri üretimleri tamamlanan ilk Batarya Komuta Kontrol Merkezlerinin (BKKM) kabul test faaliyetleri gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 2017 yılında imzalanmış olan 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu (HSSM) ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki (PMT) Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen ve seri üretimleri tamamlanan ilk Batarya Komuta Kontrol Merkezlerinin (BKKM) kabul test faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Testleri tamamlanan sistemler kullanıcı birliklerine teslim edildi.

Batarya Komuta Kontrol Merkezi

Batarya Komuta Kontrol Merkezi (BKKM), kendisine bağlı Ateş İdare Cihazı (AİC) takımlarının ve hava savunma radarlarının sevk ve idaresini yapan ve Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) koordinasyonunda veya otonom çalışabilen komuta kontrol merkezidir.

BKKM, entegre edilmiş komuta kontrol üniteleri, hava savunma silahları, hava savunma radarları, haberleşme birimleri ve hava savunma sistem yazılımlarını içermektedir. Sistem, farklı türdeki radar ve silah sistemlerinin entegrasyonuna uygun donanım ve yazılım altyapısına sahiptir. HERİKKS komuta kontrol unsurları ile çift yönlü veri iletişimi yapan, hava savunma radarlarından alınan bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmini oluşturan, gerektiğinde otonom çalışabilme kabiliyetine sahip hava savunma unsurudur.

Kaynak: DefenceTurk